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Test tube with blood sample for COVID-19 test. Positive test.

Коронавирус в Грузии: статистика 3 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 4 100 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 857 933-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 658;
  • Имерети – 675;
  • Шида Картли – 401;
  • Самегрело – Земо Сванети – 302;
  • Кахети – 252;
  • Квемо Картли – 247;
  • Аджария – 189;
  • Мцхета-Мтианети – 134;
  • Гурия – 111;
  • Самцхе-Джавахети – 102;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 29.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 397 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 799 850 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 67 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 258 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 45 799 (+636). В тяжелом состоянии находятся 1 636 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 368 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 550 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 127 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 33 человека;
  • Проходят лечение на дому – 38 122 человека;
  • На самоизоляции находятся – 42 152 человека.

За последние 24 часа было проведено 51 749 тестов. В том числе 31 233 исследования на антиген и 20 526 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,92%. Показатель за последние 14 дней – 8,75%.

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