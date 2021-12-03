Коронавирус в Грузии: статистика 3 декабря

В Грузии за сутки выявлено 4 100 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 857 933-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 658;

Имерети – 675;

Шида Картли – 401;

Самегрело – Земо Сванети – 302;

Кахети – 252;

Квемо Картли – 247;

Аджария – 189;

Мцхета-Мтианети – 134;

Гурия – 111;

Самцхе-Джавахети – 102;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 29.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 397 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 799 850 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 67 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 258 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 45 799 (+636). В тяжелом состоянии находятся 1 636 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 368 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 550 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 127 человек;

В карантинных пространствах находятся – 33 человека;

Проходят лечение на дому – 38 122 человека;

На самоизоляции находятся – 42 152 человека.

За последние 24 часа было проведено 51 749 тестов. В том числе 31 233 исследования на антиген и 20 526 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,92%. Показатель за последние 14 дней – 8,75%.