Аслан Бжания обвинил оппонентов в искажении слов о суверенитете Абхазии

Администрация де-факто президента Абхазии обвинила местный Совет ветеранов в умышленном искажении слов Аслана Бжания. Речь идет о выступлении, в котором тот заявил о том, что Сухуми «должен поделиться частью своего суверенитета». В администрации де-факто лидера считают, что оппоненты по политическим соображениям исказили суть сказанного, обвинив Бжания в «дележе суверенитета» и «продаже страны».

«Из этого хотят создать очередную политическую напряженность именно те, кто в 2014 году рукоплескал подписанному ветераном Отечественной войны народа Абхазии, кавалером ордена Леона, тогдашним Президентом Р.Д. Хаджимба в г. Сочи межгосударственному Договору о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В то время они не обращались к гражданам Абхазии с тревогой о «продаже страны» и о «дележе» суверенитетом нашего государства. Тогда они восхищались таким соглашениям».

Далее администрация Бжания приводит цитаты из подписанного в 2014 году документа, касающиеся проведения скоординированной внешней политики, создания общего пространства обороны и безопасности, формирования общего социально-экономического пространства, гармонизации законодательства с Россией.

«Так вот, настоятельно рекомендуем подписантам гневного обращения к гражданам страны нанять для консультаций хотя бы одного специалиста в области международного права или, на худой конец, политолога среднего уровня, который бы объяснил, что делегирование государством своих суверенных прав в любой части другому государству – это уступка части суверенитета».

В заявлении перечисляются пункты, которые, по мнению администрации де-факто президента Абхазии, уже делегируют часть суверенитета Москве:

«Передача права охраны священных границ Абхазского государства другому, самому дружественному государству – это уступка части своих суверенных прав?

Содержание большей части правоохранительной системы за счет прямого финансирования другим государством – это уступка части своих суверенных прав?

Содержание значительной части работников бюджетной сферы за счет софинансирования другим государством и формирование бюджета страны наполовину за счет иностранной финансовой помощи – это уступка части своих суверенных прав?

Использование иностранной валюты, в данном случае рубля Российской Федерации, в качестве официальной и единственной денежной единицы в Республике Абхазия – это уступка части суверенных прав?

Присутствие на территории страны военной базы иностранного государства (по нашей просьбе) – это уступка части суверенных прав?

Мы не будем говорить о пенсионном обеспечении, о финансировании экономики Абхазии и т.п.

Адаптация (гармонизация – называйте как вам удобнее) национального законодательства под законодательство другого государства – это уступка части своих суверенных прав».

При этом Бжания убежден, что без столь серьезной помощи со стороны России «вряд ли кто-нибудь сегодня в Абхазии имел бы возможность рассуждать о суверенитете нашего государства». В заявлении говорится, что де-факто президент лишь констатировал реальное положение вещей.

«И, исходя из причин, по которым суверенное Абхазское государство не в состоянии в настоящее время самостоятельно в полной мере обеспечить охрану своих границ, из экономического положения страны, которое не позволило по разным причинам построить абсолютно суверенное Абхазское государство, Президент считает необходимым тесно сотрудничать с единственным нашим стратегическим союзником – Российской Федерацией, и поддерживать интеграцию в тех сферах, в которых Республика Абхазия не в состоянии самостоятельно добиться состояния, которое определяется как самодостаточное государство».

В конце заявления администрация де-факто лидера подчеркнула, что политическая борьба не должна строиться на спекуляциях.

Напомним, 22 ноября на встрече с представителями научной и творческой интеллигенции, комментируя отношения с Россией, Аслан Бжания заявил, что Сухуми придется поделиться частью своего суверенитета, и в этом он не видит никакой трагедии.

«Мы этим, по сути, поделились – вопросы внешней политики, рублевая зона, вопросы оборонной безопасности, кое-что сделано. Конечно же, но надо сделать еще больше. Я же вижу в этом только плюс, потому что дорогое это, неподъемное для нас мероприятие – содержать современные Вооруженные Силы и из каждого прецедента, который происходит на юге Кавказа и вообще из каждого глобального события, мы должны делать правильные выводы», — сказал тогда Бжания.

В этой связи 1 декабря Объединенный Совет абхазских ветеранов выступил c критикой де-факто президента.

«Считаем, что данное заявление противоречит всей новейшей истории нашей страны. Подобные заявления звучат особенно кощунственно из уст нынешнего президента, который в качестве оппозиционного лидера 24 ноября 2014 года устраивал пикеты на государственной границе по реке Псоу против подписания Договора о Союзничестве и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Абхазия», – говорилось в обращении.