Посол США: «Некоторые люди, вероятно, не понимают, что демократия требует разнообразия»

По словам посла США, отказ от сокращения 5-процентного порога к следующим парламентским выборам в Грузии – не является путем к демократии. Таким образом Келли Дэгнан прокомментировала заявления лидеров «Грузинской мечты» о том, что менять конституцию ради понижения проходного барьера необходимости нет.

«Некоторые люди, вероятно, не понимают, что демократия требует разнообразия мнений. Только однопартийное правление ставит под угрозу принцип демократии.

Мы считаем, что снижение порога было положительным моментом, и все политические лидеры согласились в ходе переговоров в соглашении от 19 апреля, что низкий порог будет положительным моментом для избирательной реформы. Это был один из положительных результатов выборов 2020 года, в результате которых в парламент вошли 9 политических партий. Сохранение 5-процентного порога определенно не путь к большей вовлеченности и большему разнообразию в парламенте.

Это не соответствует рекомендациям международных экспертов и не одобрено политическим спектром. Будет жаль, если то, о чем договорились представители политических партий, в том числе и правящая партия, не будет реализовано», — сказала посол.

Напомним, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил о том, что на данном этапе поправки к Конституции, предусматривающие реформу избирательной системы, рассматриваться не будут. По его словам, одобрение изменений «будет зависеть от поведения и действий различных субъектов».