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Венгрия подарит Грузии уникальное издание «Витязя в тигровой шкуре» на венгерском

SOVAОт

Министр социальных ресурсов Венгрии Миклош Кашлер посетит Национальную парламентскую библиотеку Грузии и подарит библиотеке уникальный экземпляр издания «Витязь в тигровой шкуре» на венгерском языке.

Поэма была иллюстрирована венгерским художником Михай Зичем. Венгерский перевод произведения принадлежит одному из лучших венгерских поэтов Шандору Верешу.

«Витязь в тигровой шкуре» – важнейший культурный мост между Венгрией и Грузией», –  говорится в сообщении Национальной парламентской библиотеки Грузии.

Встреча пройдет 2 декабря. На ней стороны также обсудят возможности дальнейшего сотрудничества в сфере культуры.

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