Каладзе об «Интер РАО»: государство не проиграло спор, это частичное удовлетворение

Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал решение арбитража по спору «Интер РАО» против Грузии. Напомним, суд постановил, что российской компании должны быть выплачены 80,5 млн. долларов.

По словам Каладзе, договор договор с «Интер РАО» был заключен при предыдущих властях, он сам, будучи министром энергетики отказался выплачивать компании 200 млн долларов.

Как пояснил Каладзе, разговоры о том, что в период его работы в должности министра энергетики тариф нужно было повышать, чтобы упомянутая компания не оказалась в убытке, является абсурдом и выдуманной оппонентами ложью.

«Это очень большая ложь. Со стороны некоторых телевидений и оппонентов мы услышали полный абсурд, что меня не удивляет. Их политическое положение, то в каком в каком они состоянии, видно и по этим заявлениям. Потом удивляются, почему они в таком положении и почему у нет поддержки со стороны общества. Повседневность этих людей строится на лжи и введении людей в заблуждение.

Что касается существующего спора, в свое время, когда мы начали работать над этим, было требование, чтобы я подписал передачу этой компании 200 млн долларов. Но на это, разумеется, я не согласился. Мы защищаем интересы государства и народа. Государство не проиграло спор. Это частичное удовлетворение.

Еще раз повторяю, требовали 200 млн долларов. Я и мои сотрудники не взяли на себя такую ответственность и не подписали это. Данный иск, безусловно, обжалуется, чем уже подтверждается, что кампании эти 200 млн долларов не полагались», — сказал Каладзе.