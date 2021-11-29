Саакашвили: «Не признаю прокуратуру и грузинское правосудие»

Третий президент Михаил Саакашвили, впервые после возвращения на родину присутствующий на заседании суда по делу о событиях 7 ноября 2007 года, выступил с коротким комментарием.

«Не признаю прокуратуру и грузинское правосудие. Я здесь не для того, чтобы стать частью заранее написанной комедии», заявил Саакашвили до начала процесса.

Напомним, в связи с событиями 7 ноября 2007 года крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» часто подвергается жесткой критике. Тогда правительство на тот момент президента Михаила Саакашвили приняло решение с применением силы разогнать в Тбилиси несколько мирных акций протеста. В конце дня в здание телеканала «Имеди» ворвался спецназ.