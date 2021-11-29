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Мелия: то, что Иванишвили судит Саакашвили — исторический абсурд

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Как заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, самым действенным способом освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы станет свержение «режима» Бидзины Иванишвили.

«Исторической несправедливости, свидетелями которой мы сейчас являемся и которую физически вовлечено очень много людей, должен быть положен конец. И она обязательно закончится. Тот факт, что мы сейчас стоим здесь, за прямыми включениями наблюдает множество людей, а в этом здании Иванишвили судит Саакашвили – исторический абсурд и, разумеется, он закончится. Главным оружием в завершении заключения Михаила Саакашвили является еще большее ослабление режима и его поражение», — заявил Мелия.

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