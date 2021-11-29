В Тбилиси откроется выставка, посвященная турецкому поэту Юнусу Эмре

В рамках сотрудничества Тбилисского института Юнуса Эмре и Грузинского национального музея, Тбилисский исторический музей «Карвасла» представляет выставку «Миниатюры о Юнусе Эмре». Мероприятие также будет сопровождать презентация стихов Юнуса Эмре, переведенных на грузинский язык.

На экспозиции будет представлено 25 миниатюр, вдохновленные творчеством выдающегося турецкого поэта, жившего в XIII веке. Все экспонаты были привезены в Тбилиси из Турции.

Официальное открытие выставки состоится 30 ноября в 14:00. Экспозиция продлится до 11 декабря.

Юнус Эмре — величайший турецкий поэт и мыслитель. Он родился в 1238 году в Эскишехире и умер в том же городе в 1321 году. Его поэзия основана на любви, уважении и терпимости к каждому человеку, независимо от его происхождения. 2021 год объявлен ЮНЕСКО годом Юнуса Эмре по случаю 700-летия со дня его смерти.