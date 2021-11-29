Процесс над Саакашвили будет транслироваться в прямом эфире Общественного вещателя

Судебный процесс над Михаилом Саакашвили будет транслироваться в прямом эфире Общественного вещателя Грузии. Соответствующее разрешение недавно выдал судья.

Слушание по делу о событиях 7 ноября 2007 года, началось в 11 часов 29 ноября. В зал изначально были допущены исключительно журналисты Общественного вещателя, однако, разрешения на прямую трансляцию с целью последующего освещения на других площадках получено не было.

«Первый канал обратился к судье с просьбой позволить наряду с камерами использовать на сегодняшнем заседании аппарат прямой трансляции, т.н. «лайву», — отмечали на телевидении.

Спустя два часа после начала слушаний судья выдал соответствующее разрешение.