Премьер о контроле игорного бизнеса: семьи смогут включать своих родных в «черный список»

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, ужесточение контроля за азартными играми в общей сложности затронет порядка 1 миллиона граждан. Глава правительства объяснил, что прибегнуть к регуляции смогут как родственники, так и сами граждане путем использования т.н. механизма самоограничения.

«Нашим гражданам до 25 лет будет запрещено играть в азартные игры. Все о том, кого затронут ограничения, прописано детально. Это социально незащищенные лица, получающие помощь от государства, госслужащие, люди, которые обратятся в налоговую с целью самоограничения, а также лица, которые по решению суда попадут в т.н. черный список по требованию семьи. Круг людей, которым будет ограничен доступ в совокупности дойдет о миллиона граждан», — сказал Гарибашвили.

Напомним, 22 ноября на заседании правительства Ираклий Гарибашвили заявил об увеличении налоговых взносов для владельцев онлайн-казино. Кроме того, будет запрещена реклама, а порог лиц, которым будет позволено играть увеличится до 25-ти лет. На втором этапе, как пообещал премьер, онлайн-казино будут запрещены вовсе.