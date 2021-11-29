На акция у Тбилисского городского суда неспокойно — есть пострадавшие

Обстановка накалилась у здания Тбилисского городского суда, где в эти минуты параллельно слушанию дела о событиях 7 ноября 2007 года, на котором присутствует Михаил Саакашвили, проходит акция сторонников экс-президента.

Сотрудники правоохранительных органов, мобилизованные на месте, применили в отношении нескольких участников митинга перцовый спрей. Как передает телеканал Formula, пострадали несколько человек, один молодой человек потерял сознание и был доставлен на носилках в отделение скорой помощи.

Министерство внутренних дел Грузии распространило заявление в котором призвало собравшихся придерживаться мирного русла и подчеркнуло, что каждый случай нарушения правопорядка в районе городского суда повлечет за собой немедленное реагирование.

«Сотрудники Министерства внутренних дел мобилизованы на территории, прилегающей к Тбилисскому городскому суду в целях обеспечения безопасности. На территории также находится соответствующая техника. В Тбилисском городском суде назначен судебный процесс над гражданином Украины, бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Офицеры соответствующих полицейских подразделений будут поддерживать общественный порядок и безопасность параллельно с текущим заседанием.

Министерство внутренних дел как ведомство, отвечающее за поддержание правопорядка, призывает граждан, собравшихся перед судом, не нарушать закон о мирных собраниях и подчиняться законным требованиям полиции. В то же время мы предупреждаем организаторов митинга, в том числе политических лидеров, не допускать призывов к насилию, чтобы митинг не перерос в насилие, и гарантировать, что судебный процесс, а также суд над обвиняемым — Михаилом Саакашвили, будет осуществлен с полным соблюдением мер безопасности», — заявили в ведомстве.