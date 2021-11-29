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Test tube with blood sample for COVID-19 test. Positive test.

Коронавирус в Грузии: статистика 29 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 1 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 840 593-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 015;
  • Имерети – 313;
  • Самегрело – Земо Сванети – 106;
  • Шида Картли – 85;
  • Квемо Картли – 97;
  • Кахети – 84;
  • Самцхе-Джавахети – 49;
  • Аджария – 105;
  • Гурия – 43;
  • Мцхета-Мтианети – 46;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 11.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 477 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 783 987 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 47 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 974 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 44 606 (-2 570). В тяжелом состоянии находятся 1 728 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 377 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 566 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 160 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 37 человек;
  • Проходят лечение на дому – 36 880 человек;
  • На самоизоляции находятся – 41 660 человек.

За последние 24 часа было проведено 20 068 тестов. В том числе 12 613 исследований на антиген и 7 455 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,74%. Показатель за последние 14 дней – 9%.

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