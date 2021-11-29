Коронавирус в Грузии: статистика 29 ноября

В Грузии за сутки выявлено 1 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 840 593-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 015;

Имерети – 313;

Самегрело – Земо Сванети – 106;

Шида Картли – 85;

Квемо Картли – 97;

Кахети – 84;

Самцхе-Джавахети – 49;

Аджария – 105;

Гурия – 43;

Мцхета-Мтианети – 46;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 11.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 477 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 783 987 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 47 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 974 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 44 606 (-2 570). В тяжелом состоянии находятся 1 728 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 377 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 566 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 160 человек;

В карантинных пространствах находятся – 37 человек;

Проходят лечение на дому – 36 880 человек;

На самоизоляции находятся – 41 660 человек.

За последние 24 часа было проведено 20 068 тестов. В том числе 12 613 исследований на антиген и 7 455 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,74%. Показатель за последние 14 дней – 9%.