Что нужно знать о «зеленых паспортах» в Грузии: детали

Национальная администрация туризма Грузии подготовила ответы на часто задаваемые вопросы о «зеленых паспортах». С 1 декабря только обладатели таких документов смогут посещать следующие гостиницы, рестораны, кафе и бары (как закрытые, так и открытые пространства), кинотеатры, театры, концертные залы, оперные театры, развлекательные заведения, казино, спа-салоны, фитнес-центры и канатные дороги на горнолыжных курортах. При этом наличие «зеленого паспорта» необязательно для лиц младше 18 лет.

Кто может получить «зеленый статус»:

полностью вакцинированное лицо;

лицо, сдавшее PCR-тест в течение последних 72 часов;

лицо, сдавшее экспресс-тест на антигены в течение последних 24 часов;

лицо, переболевшее Covid-19.

Примечание: если лицу присвоен «зеленый статус» на основании результатов PCR или экспресс-теста, то он истечет вместе с истечением срока действия теста.

Когда человеку присваивается «зеленый статус»:

после прививки второй дозой вакцины;

при получении отрицательного результата PCR-теста и теста на антигены после того, как лаборатория загрузит данные в соответствующую систему;

через 14 дней после официального подтверждения Covid-19.

Что такое «зеленый паспорт»:

CovidPass Georgia – QR-код, полученный при регистрации в аппликации;

gov.ge – QR-код, полученный путем регистрации на сайте;

документы с QR-кодом, выданные в центрах вакцинации, клиниках и Домах юстиции Грузии;

документ с QR-кодом, напечатанный официальным ведомством стран-членов ЕС и других стран, интегрированный в систему цифровых сертификатов COVID ЕС, или QR-код, присваиваемый электронным способом.

Примечание:

в систему цифровых сертификатов ЕС (EU Digital COVID Certificate) на данном этапе интегрированы 51 страна;

граждане Грузии и иностранцы, которые были вакцинированы или сдали тест за границей (не в странах, интегрированных с цифровым сертификатом ЕС), могут получить «зеленый статус» только после пересечения границы (независимо от того, когда они пересекли границу) посредством аппликации CovidPass Georgia или после регистрации на сайте moh.gov.ge (код подтверждения доступен на грузинский номер мобильного телефона или по электронной почте).

Как подтвердить «зеленый паспорт»:

устройством, считывающим QR-код с аппликации Covidpass Georgia или считывающим устройством QR-кодов с moh.gov.ge;

для применения считывающего устройства достаточно всего лишь скачать аппликацию, никаких дополнительных данных вводить не требуется.

Какую информацию получает валидатор при считывании QR-кода:

в случае гражданина Грузии – фото и инициалы;

в случае иностранных граждан – имя и фамилия лица, дата рождения и номер документа;

соответствует ли человек «зеленому статусу»;

на какой срок лицу присвоен «зеленый статус» (в случае теста на коронавирус лицу будет предоставлена информация о времени истечения статуса).

Примечание: сайт covidpass.moh.gov.ge и приложение Covidpass Georgia в настоящее время работают в тестовом режиме и начнут функционировать 1 декабря.

Кто может проводить новогодние мероприятия:

объекты, все сотрудники которого (100%) имеют «зеленый статус».

Мониторинг и санкции

мониторинг будет осуществляться Службой инспекции труда Грузии на выборочной основе;

ответственность за допуск на объект лиц без «зеленого статуса» возлагается на объект. Штраф составляет 10 000 лари (около 3,2 тысячи долларов) для юридических лиц и 2 000 лари (около 640 долларов) – для индивидуальных предпринимателей. В случае повторного нарушения объект будет закрыт.

Куда обращаться за помощью: