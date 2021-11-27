В Грузии запретят курение в такси

В Грузии планируется ввести запрет на курение в такси. Соответствующие поправки в Закон «О контроле за табаком» будут представлены на заседании Бюро парламента 29 ноября.

Инициаторами проекта являются депутаты от правящей «Грузинской мечты», председатель комитета здравоохранения Ладо Кахадзе и его первый заместитель Дмитрий Хундадзе. Согласно их документу, запрет на курение в общественном транспорте коснется, в том числе, таких транспортных средств, как катер. Нарушители будут оштрафованы на 200 лари (около 65 долларов).

Поправки также предусматривают запрет на курение в присутствии несовершеннолетнего лица в личном автомобиле. Поправки предусматривают штраф в размере 50 лари (более 15 долларов). В обоих случаях финансовые санкции будут удвоены за второе, третье и последующие случаи нарушения.