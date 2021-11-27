The Guardian: туризм спасет Грузию

Популярное британское издание The Guardian публикует статью о туристических направлениях Грузии, передает Общественный вещатель. Журналистка Надя Берд и фотограф Томер Ифра посетили страну три месяца назад по приглашению Национальной туристической администрации. По итогам пресс-тура они подготовили обширный материал, включая фоторепортаж.

В статье под названием «Туризм спасет Омало и Грузию от запустения» автор Guardian делится своими впечатлениями от высокогорного региона Тушети, описывает деревни, людей, местный быт и обычаи. В беседе с журналисткой жители говорят о важности туризма в Тушети, а также о защите экологии.

«Когда я была маленькой, в Омало не было столько домов, – рассказала Кети Тавберидзе, 27-летняя студентка-медик, которая каждое лето отдыхает в высокогорном селении. – Очень приятно, когда сюда приезжают туристы. Это хороший шанс пообщаться с иностранцами, приезжающие сюда туристы создают рабочие места для местных жителей. Наша природа дикая и неприкосновенная, и я хочу, чтобы она оставалась неизменной».

«В настоящее время я занята воспитанием детей, но хочу иметь свой семейный отель в Тушети и принимать туристов», — сказала The Guardian Нино Китидзе, которая несколько месяцев в году проводит в Тушети и Ахмете.

«Нино в 18 лет работала няней, в магазине, а сейчас она думает, что туристический бум даст ей хорошую возможность попробовать свои силы в этой сфере», — говорится в статье.