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Test tube with blood sample for COVID-19 test. Positive test.

Коронавирус в Грузии: статистика 27 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 4 058 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 835 306-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 550;
  • Имерети – 766;
  • Шида Картли – 354;
  • Самегрело – Земо Сванети – 333;
  • Кахети – 257;
  • Квемо Картли – 225;
  • Аджария – 164;
  • Самцхе-Джавахети – 139;
  • Гурия – 137;
  • Мцхета-Мтианети – 105;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 28.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 175 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 774 458 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 61 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 11 871 случай летального исхода от Covid-19.

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Активных случаев на сегодняшний день – 48 981 (+1 840). В тяжелом состоянии находятся 1 654 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 371 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 515 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 167 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 56 человек;
  • Проходят лечение на дому – 41 269 человек;
  • На самоизоляции находятся – 42 221 человек.

За последние 24 часа было проведено 53 440 тестов. В том числе 29 899 исследований на антиген и 23541 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,59%. Показатель за последние 14 дней – 9,01%.

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