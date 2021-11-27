Коронавирус в Грузии: статистика 27 ноября

В Грузии за сутки выявлен 4 058 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 835 306-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 550;

Имерети – 766;

Шида Картли – 354;

Самегрело – Земо Сванети – 333;

Кахети – 257;

Квемо Картли – 225;

Аджария – 164;

Самцхе-Джавахети – 139;

Гурия – 137;

Мцхета-Мтианети – 105;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 28.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 175 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 774 458 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 61 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 11 871 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 48 981 (+1 840). В тяжелом состоянии находятся 1 654 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 371 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 515 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 167 человек;

В карантинных пространствах находятся – 56 человек;

Проходят лечение на дому – 41 269 человек;

На самоизоляции находятся – 42 221 человек.

За последние 24 часа было проведено 53 440 тестов. В том числе 29 899 исследований на антиген и 23541 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,59%. Показатель за последние 14 дней – 9,01%.