«Репортеры без границ»: штраф для телеканала Mtavari Arkhi – инструмент цензуры

Международная организация «Репортеры без границ» критикует решение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии, оштрафовавшей оппозиционный канал Mtavari Arkhi. Телекомпанию обязали заплатить 111 903 лари (около 36 тысяч долларов) за демонстрацию в эфире видеоролика гражданского движения «Позор».

«Грузия: канал Mtavari, критикующий правительство, оштрафован на 36 000 долларов за показ роликов в поддержку Саакашвили, которые были сочтены «политической пропагандой вне установленного периода времени». «Репортеры без границ» осуждают инструмент цензуры и огромную сумму штрафа, призывая регулирующий орган пересмотреть свое решение».

#Georgia: the gov.ment critical @MtavariChannel fined $36,000 for airing clips supportive of @SaakashviliM deemed ‘political propaganda outside of the allocated period’. @RSF_inter denounces a tool for censorship and a crippling sum & calls the regulator to revise its decision. pic.twitter.com/6xDJcynYTO

— RSF (@RSF_inter) November 26, 2021