ffi3fvzxwau9jyc #новости Mtavari Arkhi, Репортеры без границ, свобода слова, СМИ, цензура

«Репортеры без границ»: штраф для телеканала Mtavari Arkhi – инструмент цензуры

SOVAОт

Международная организация «Репортеры без границ» критикует решение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии, оштрафовавшей оппозиционный канал Mtavari Arkhi. Телекомпанию обязали заплатить 111 903 лари (около 36 тысяч долларов) за демонстрацию в эфире видеоролика гражданского движения «Позор».

«Грузия: канал Mtavari, критикующий правительство, оштрафован на 36 000 долларов за показ роликов в поддержку Саакашвили, которые были сочтены «политической пропагандой вне установленного периода времени». «Репортеры без границ» осуждают инструмент цензуры и огромную сумму штрафа, призывая регулирующий орган пересмотреть свое решение».

Отметим, что в руководстве телеканала Mtavari Arkhi штраф Комиссии по коммуникациям Грузии также воспринимают как введение цензуры. Генеральный директор Ника Гварамия заявил, что телекомпания оспорит это решение.

SOVA

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