Члены НАТО обсудят Грузию, Украину и российскую агрессию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Грузию и Украину ценными партнерами альянса. На пресс-конференции в преддверии министериала НАТО в Риге (Латвия), который состоится на следующей неделе, генсек рассказал о темах, которые обсудят главы МИД стран-членов блока. Среди вопросов, касающихся безопасности, будут и вопросы, связанные с ситуацией вокруг Грузии и Украины.

«Это близкие и ценные партнеры, стремящиеся к членству. И НАТО поддерживает их как политически, так и практически».

Отвечая на вопросы журналистов, Столтенберг вновь повторил, что Брюссель тесно работает с Тбилиси и Киевом и расширяет с ними сотрудничество. «И мы приветствуем вклад Грузии и Украины в НАТО. Но также мы действительно верим, что НАТО поддерживает обе страны, Грузию и Украину, позитивным и полезным образом».

По словам Столтенберна, на встрече в Риге министры иностранных дел обсудят ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. И Грузия, и Украина имеют выход к морю. «Мы видели рост напряженности, мы видели агрессивные действия России против Украины. И поэтому обсуждать, решать вместе с этими двумя ключевыми партнерами ситуацию в Черном море очень своевременно и чрезвычайно важно», — добавил он.

Генсек также сказал, что члены альянса уделят особое внимание продолжающемуя наращиванию российской военной мощи в Украине и вокруг нее. Уже второй раз в этом году Москва концентрирует крупные силы в регионе, напомнил Столтенберг. Эти силы включают в себя танки, артиллерию, бронетанковые части, дроны и системы радиоэлектронной борьбы, а также боеспособные войска.

«Это наращивание военной мощи неспровоцировано и необъяснимо. Это повышает напряженность. И это чревато просчетами. Россия должна продемонстрировать прозрачность. Снизьте напряженность и снизьте эскалацию».

По словам Столтенберга, подход НАТО к России остается неизменным: «Мы сохраняем сильную защиту и сдерживание, оставаясь при этом открытыми для диалога». Генсек альянса выразил сожаление, что Москва разорвала дипломатические отношения с Брюсселем, поскольку считает, что в такие времена диалог важнее, чем когда-либо.

Еще одна тема министериала – Беларусь. Главы МИД стран НАТО поговорят о ситуации на границе с Беларусью. «И циничную эксплуатацию режимом Лукашенко уязвимых людей для оказания давления на наших союзников Польшу, Латвию и Литву», — добавил генсек.