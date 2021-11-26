Коронавирус в Грузии: статистика 26 ноября

В Грузии за сутки выявлен 4 534 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 831 248-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 811;
- Имерети – 829;
- Шида Картли – 370;
- Самегрело – Земо Сванети – 356;
- Кахети – 267;
- Квемо Картли – 265;
- Аджария – 176;
- Гурия – 143;
- Мцхета-Мтианети – 140;
- Самцхе-Джавахети – 138;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 36.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 742 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 772 301 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 74 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 810 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 47 111 (+718). В тяжелом состоянии находятся 1 660 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 379 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 574 человека;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 166 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 58 человек;
- Проходят лечение на дому – 39 371 человек;
- На самоизоляции находятся – 42 781 человек.
За последние 24 часа было проведено 51 756 тестов. В том числе 30 538 исследований на антиген и 21 218 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,76%. Показатель за последние 14 дней – 9,06%.