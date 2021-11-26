Коронавирус в Грузии: статистика 26 ноября

В Грузии за сутки выявлен 4 534 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 831 248-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 811;

Имерети – 829;

Шида Картли – 370;

Самегрело – Земо Сванети – 356;

Кахети – 267;

Квемо Картли – 265;

Аджария – 176;

Гурия – 143;

Мцхета-Мтианети – 140;

Самцхе-Джавахети – 138;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 36.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 742 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 772 301 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 74 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 810 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 47 111 (+718). В тяжелом состоянии находятся 1 660 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 379 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 574 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 166 человек;

В карантинных пространствах находятся – 58 человек;

Проходят лечение на дому – 39 371 человек;

На самоизоляции находятся – 42 781 человек.

За последние 24 часа было проведено 51 756 тестов. В том числе 30 538 исследований на антиген и 21 218 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,76%. Показатель за последние 14 дней – 9,06%.