Саакашвили о волнениях в Батуми и Зугдиди: они не могут убить идею свободы

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал события в Батуми и Зугдиди. В обоих городах местные Сакребуло (городские собрания), срок которых истекает на следующей неделе, экстренно приняли проекты бюджета на 2022 год. Оппозиция, которая считает голосование незаконным, пыталась этому воспрепятствовать. В результате произошли потасовки с полицией.

«Сейчас я смотрю на здание, построенное мной и Леваном (Леван Варшаломидзе, бывший председатель правительства Аджарской автономной республики, — прим. ред.) для музыкальной школы в Батуми, куда «Мечта» заселила Верховный совет. Мэр Батуми – Георгий Киртадзе (кандидат от «Единого национального движения, — прим. ред.). Сейчас город, которым мы, в том числе я, гордимся, находится в руках банды грабителей.

Мэр Зугдиди – Анзор Мелия (кандидат от «Единого национального движения, — прим. ред.), и эта ситуация скоро будет восстановлена. Теперь главное – увеличивать массу, встать бетонной стеной перед агрессорами. Беспрерывная активность, и мы непременно победим их! Они не могут убить идею свободы!», — написал Саакашвили.