СМИ: президент Торгово-промышленной палаты Абхазии участвует в конгрессе в Дубае

Президент Торгово-промышленной палаты самопровозглашенной Абхазии Тамила Мерцхулава принимает участие в XII Всемирном конгрессе торговых палат (WCC2021) в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщают абхазские СМИ.

Как утверждается, перед открытием конференции Мерцхулава встретилась с представителем ТПП в Дубае Ясминой Азхари. В ходе встречи Азхари предложила организовать ряд мероприятий на территории ОАЭ, с целью привлечения инвестиций в Абхазию и ее популяризации в Дубае. По итогам встречи Тамила Мерцхулава вручила Ясмине Азхари удостоверение представителя Торгово-промышленной палаты Абхазии, позволяющее представлять интересы ТПП в Эмиратах.

Сообщается также, что на полях конгресса представительница самопровозглашенной республики встретилась с главой с российской делегации, президентом ТПП России Сергеем Катыриным и руководителями ее региональных палат. Кроме того, Мерцхулава поговорила с представителями ТПП из Италии, Омана и Сирии.

«Как оказалось, многие впервые узнали об Абхазии, интересовались ее расположением, торгово-экономическим сотрудничеством республики с зарубежными странами, товарооборотом, ведущими отраслями развития экономики, численностью населения, поставками товаров напрямую в Абхазию, из каких стран и их логистикой, безопасностью ведения бизнеса и формами его организации», — сообщают СМИ.