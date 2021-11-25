Коронавирус в Грузии: статистика 25 ноября

В Грузии за сутки выявлен 4 331 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 826 714-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 623;

Имерети – 822;

Шида Картли – 428;

Самегрело – Земо Сванети – 326;

Кахети – 311;

Квемо Картли – 245;

Аджария – 184;

Мцхета-Мтианети – 140;

Самцхе-Джавахети – 133;

Гурия – 86;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 33.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 804 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 768 559 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 57 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 736 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 46 393 (-530). В тяжелом состоянии находятся 1 670 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 377 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 523 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 148 человек;

В карантинных пространствах находятся – 49 человек;

Проходят лечение на дому – 38 722 человека;

На самоизоляции находятся – 42 603 человека.

За последние 24 часа было проведено 52 987 тестов. В том числе 32 808 исследований на антиген и 20 179 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,17%. Показатель за последние 14 дней – 9,06%.