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Vials with samples of SARS-COV-2 Covid-19 in a research laboratory, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 25 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 4 331 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 826 714-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 623;
  • Имерети – 822;
  • Шида Картли – 428;
  • Самегрело – Земо Сванети – 326;
  • Кахети – 311;
  • Квемо Картли – 245;
  • Аджария – 184;
  • Мцхета-Мтианети – 140;
  • Самцхе-Джавахети – 133;
  • Гурия – 86;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 33.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 804 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 768 559 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 57 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 736 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 46 393 (-530). В тяжелом состоянии находятся 1 670 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 377 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 523 человека;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 148 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 49 человек;
  • Проходят лечение на дому – 38 722 человека;
  • На самоизоляции находятся – 42 603 человека.

За последние 24 часа было проведено 52 987 тестов. В том числе 32 808 исследований на антиген и 20 179 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,17%. Показатель за последние 14 дней – 9,06%.

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