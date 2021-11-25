Каха Каладзе: кризис не в Грузии, а в «Национальном движении»

Мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе считает, что оппозиционное «Единое национальное движение» переживает политический кризис. Так он отреагировал на последнее заявление третьего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что выходом из политического кризиса в стране должно стать формирование коалиционного правительства.

«У кого кризис? Кризис – в «Национальном движении», они должны позаботиться о выходе из этого кризиса. Думаю, эти годы должны стать им хорошим уроком, как действовать в будущем, поскольку деструкция, постоянные попытки устраивать беспорядки наносят им ущерб. Это вредит и стране, но, в первую очередь, происходит маргинализация их партии. Соответственно, лидеры этой партии должны решить, как действовать. Предпринимаемые ими шаги до сегодняшнего дня постоянно были обречены на провал. Если такие подходы продолжатся, конечно, так будет всегда», — сказал Каладзе.

Мэр Тбилиси также призвал смириться с тем, что Михаил Саакашвили признан виновным по конкретным делам, и ему «придется отсидеть в тюрьме».