Глава Минздрава Грузии: Саакашвили не нуждается в лечении за границей

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе считает, что третий президент страны Михаил Саакашвили не нуждается в продолжении лечения за границей. Глава Минздрава объяснила это тем, что состояние здоровья политика, ранее объявившего голодовку и отказывавшегося от приема пищи в течение 50-ти дней, значительно улучшилось.

«Пациент в настоящее время проходит лечение по терапевтическому коду. У наших врачей есть необходимый опыт ведения таких пациентов. В этом направлении министерство здравоохранения вместе с экспертами разработало дополнительный протокол, который, конечно, основан на международном опыте. Группа экспертов, рекомендованных нами для горийского госпиталя, так же, как и для пенитенциарной службы, активно управляют процессом лечения пациента».

По словам Тикарадзе, в настоящее время состояние здоровья Саакашвили оценивается как удовлетворительное. На вопрос журналистов о том, какую позицию займет Минздрав, если врачи рекомендуют переправить экс-президента в одну из клиник за рубежом, министр ответила: «Я лично не вижу необходимости в продолжении лечения пациента за границей».