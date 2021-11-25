Экспертная группа Омбудсмена Грузии оценила состояние Саакашвили

Созданная Народным защитником Грузии группа экспертов представила заключение о результатах мониторинга состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили. Как отмечается в заключении, 23 ноября состоялся третий по счету визит специалистов к пациенту.
«Эксперты побеседовали с Михаилом Саакашвили, оценили его медицинское состояние на месте, переговорили с врачами и ознакомились с данными о состоянии здоровья пациента. После визита группа экспертов провела дистанционную дискуссию».
Оценка состояния экс-президента Грузии:
Состояние пациента стабильно, он вновь жалуется на общую слабость, нарушение равновесия. Жизненные параметры в пределах нормы. Основные проблемы, заслуживающие внимания
- Относительное падение уровня фосфата в крови;
- Энцефалопатия Вернике на данном этапе не прогрессирует;
- Если учитывать комбинацию тяжелой психологической обстановки и вызванного голодовкой тяжелого синдрома Вернике, для достижения результата к процессу лечения должны быть подключены высококвалифицированные специалисты, с соответствующей постановкой диагноза, курсом психотерапии и определением фармакологического лечения с целью адекватного направления процесса реабилитации;
- Для устранения дефицита витаминов необходимы мультивитамины;
- Физическая реабилитация.
Члены группа специалистов/экспертов:
- Георгий Григолия,
- Григол Хурцидзе,
- Георгий Качарава,
- Георгий Папиашвили,
- Аида Гозалова,
- Тенгиз Цуладзе,
- Нино Заврашвили,
- Мамука Мачаидзе.