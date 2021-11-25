Посол ЕС в Грузии: мы следим за соблюдением фундаментальных прав Саакашвили

Посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель заявил, что приветствует шаги, предпринятые несколько дней назад в отношении состояния здоровья Михаила Саакашвили. По словам дипломата, он рад слышать, что выздоровление политика идет в правильном направлении, «что является фундаментальным».

«Но это не означает, что история окончена. Мы все еще следим за ситуацией в отношении его фундаментальных прав, включая право на неприкосновенность частной жизни и право на достоинство, а также соблюдение надлежащей правовой процедуры, где я прокомментировал его присутствие в суде. Это очень важно, потому что это предусмотрено законодательством Грузии, а также Европейской конвенцией о защите прав человека».