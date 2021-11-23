В Тбилиси задержан человек, пытавшийся ограбить банк

Пресс-служба МВД Грузии сообщает о задержании человека, пытавшегося ограбить отделение Bank of Georgia в Тбилиси. Злоумышленником оказался молодой человек 1999 года рождения.

«Он ворвался в отделение с целью ограбления, но не сумел осуществить задуманное и попытался скрыться. Сотрудники патрульной полиции в результате поисковых операций задержали его в непосредственной близости от места происшествия, спустя всего несколько минут», — сообщили в пресс-службе. сказал.

Дело расследуется по статье 179 УК Грузии, которая предполагает «ограбление» и карается лишением свободы сроком от пяти до семи лет.