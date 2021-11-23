Бокерия: достижения «Революции роз» в опасности из-за «режима Иванишвили»

Лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия выступил с заявлением в связи с 18-й годовщиной «Революции роз». По словам политика, все ее достижения оказалось в опасности в условиях «режима Иванишвили».

«Революция роз», после объявления независимости и распада Советского союза, этого счастливейшего дня, стала самым важным событием в новейшей истории Грузии. Событием, после которого грузинское общество смогло сделать большой шаг из постсоветского болота к свободе, к своему естественному месту в свободном мире, к строительству нормальной страны, но этот шаг не привел нас пока к спокойствию свободы.

Все эти достижения из-за режима Иванишвили сегодня находятся в большой опасности. В этот день помимо воспоминаний, важна мобилизация той части общества, которая верит в будущее и свободу этой страны. Дело, начатое «Революцией роз», должно быть доведено до конца, и мы не должны допустить, чтобы враги идеи свободы нашей страны вовлекали нас в водоворот противостояния. Не станем отворачиваться от тех идеалов, ради которых произошла «Революция роз», — сказал Бокерия.

Напомним, сегодня 23 ноября — ровно 18 лет с «Революции роз» в Грузии. 23 ноября 2003 года в стране произошел переворот, во главе которого стоял Михаил Саакашвили. После продолжительного застоя 90-х и начала нулевых к власти пришло правительство «Единого национального движения», которое руководило страной 2 парламентских срока вплоть до 2012-го, когда в стране произошла мирная смена власти.