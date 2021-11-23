В Тбилиси была предпринята попытка ограбления филиала Bank of Georgia

В Тбилиси была предпринята попытка ограбления одного из филиалов Bank of Georgia. Согласно имеющейся информации, злоумышленник ворвался в отделение банка на проспекте Кетеван Цамебули. Место оцеплено, на месте мобилизована полиция.

Министерство внутренних дел пока не делало официальных заявлений. Как сообщают грузинские СМИ, грабителя удалось задержать, однако, это непроверенная информация.

Напомним, что это не первая попытка ограбления Bank of Georgia в этом году. В сентябре в центре города Кварели (Казетия) вооруженный мужчина ворвался в отделение банка, а апреле аналогичная попытка была предпринята в Тбилиси, в районе Авлабари. Обоих удалось задержать. Злоумышленники, вероятно, вдохновились примером Бадри Эсебуа, который ограбил банк осенью 2020-го. Ему удалось скрыться от полиции с 500 000 долларов, мужчина в розыске по сей день.