Минюст: письмо ЕСПЧ пришло уже после перевода Саакашвили в военный госпиталь

По словам замминистра юстиции Грузии Беки Дзамашвили, официальное письмо из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) ведомство получило уже после того, как министр юстиции принял решение о переводе Михаила Саакашвили в военный госпиталь в Гори, т.е. вечером 19 ноября.

«Данное письмо мы получили из Страсбургского суда 19 ноября, вечером, после того, как министр провел брифинг и с целью приведения в исполнение решения Европейского суда предложил Саакашвили перевод в госпиталь в Гори», — заявил Дзамашвили.

Как отметил замминистра юстиции, после перевода экс-президента Минюст уже дважды направлял в Страсбургский суд промежуточную информацию.