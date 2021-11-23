BILD обвинил посла Германии в сговоре с «Мечтой» и противостоянии грузинским НПО

Посол Германии в Тбилиси Хуберт Книрш заявил телеканалу Formula, что критическая статья издания BILD «не повлияет на его хорошее сотрудничество» с грузинскими НПО.

По словам дипломата, «каждый волен формировать собственное мнение о его деятельности или озвучивать это мнение».

«Одно из немецких онлайн изданий опубликовало статью о моей работе в Грузии и наших отношениях с неправительственными организациями, а также о работе, которую моя жена выполняет в Кутаисском международном университете.

Все могут свободно формировать собственное мнение о моей деятельности или озвучивать это мнение. Статья никак не повлияет на наше хорошее сотрудничество с грузинскими неправительственными организациями. Мы продолжим работать ради свободы собраний, политического плюрализма в Грузии и деэскалации напряженности между политическими силами.

Что касается моей супруги Евы Марии, я поистине горжусь ее интенсивной и профессиональной деятельностью, которая предполагает образование грузинских студентов в контексте компьютерных наук. Я также горжусь ее гражданской и общественной активностью», — сказал посол.

23 ноября издание BILD опубликовало статью, посвященную послу Германии в Тбилиси. В материале говорится о поддержке, которую дипломат уже многие годы оказывает правительству «Грузинской мечты», а также об источниках дохода супруги Хуберта Книрша.

В частности, авторы подчеркивают, что Ева Мария Книрш преподает в Кутаисском университете, куда фонд Cartu, принадлежащий миллиардеру Бидзине Иванишвили, осуществил большие инвестиции. Кроме того, приводятся другие источники дохода семьи прямо или косвенно связанные с основателем «Грузинской мечты».

«С весны 2021 года супруга посла работает приглашенным преподавателем в области компьютерных наук в Кутаисском международном университете < > Университет получил государственное финансирование в размере 145 000 евро в 2019 году и 610 000 евро в 2020 году. Это контрастирует с единовременной инвестицией в размере 1 млрд. евро «Фонда Карту», который принадлежит семье олигарха и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Это не скрытые платежи, а сумма, за которую университет благодарит своего щедрого благотворителя на первой странице веб-сайта <> Работа Евы Марии Книрш в университете олигарха — не единственный источник дохода в семейный бюджет посла Германии из источников, близких к правительству», — пишут авторы.

Вместе с тем, в статье подчеркивается, что немецкий дипломат защищает партию власти от критики неправительственного сектора, в материале приводятся несколько примеров тому.

«В июне 2020 года правительство Грузии выдвинуло в Комитет ООН по правам ребенка кандидатуру политика, которого обвиняли в гомофобии и ксенофобии. Десятки грузинских неправительственных организаций (НПО) выступили с протестом. Но Книрш раскритиковал не сомнительное выдвижение, а критику гражданского сектора в адрес анти гомофобной политики. Он обвинил НПО в том, что они своими » нападками» на правительство «опустились до уровня» оппозиции <>

Также в 2020 году правительство и оппозиция провели переговоры о компромиссе по ожидаемым конституционным поправкам. Как сообщали несколько оппозиционных партий, Книрш устно гарантировал, что «политический заключенный» Георгий Руруа будет освобожден в рамках договоренности. К сожалению, затем посол исказил правду, публично поддержав позицию «Грузинской мечты» в этом вопросе», — говорится в статье.