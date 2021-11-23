Коронавирус в Грузии: статистика 23 ноября

В Грузии за сутки выявлен 5 085 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 819 182-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 815;
- Имерети – 997;
- Шида Картли – 497;
- Кахети – 358;
- Самегрело – Земо Сванети – 427;
- Квемо Картли – 330;
- Самцхе-Джавахети – 152;
- Аджария – 202;
- Мцхета-Мтианети – 139;
- Гурия – 122;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 46.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 428 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 759 657 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 62 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 615 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 47 884 (+595). В тяжелом состоянии находятся 1 698 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 377 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 588 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 103 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 58 человек;
- Проходят лечение на дому – 40 193 человека;
- На самоизоляции находятся – 44 925 человек.
За последние 24 часа было проведено 51 440 тестов. В том числе 36 162 исследования на антиген и 15 278 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,89%. Показатель за последние 14 дней – 9,11%.