scientist introduces sample of covid 19 in a bioha THCXQAR #новости Covid-19, коронавирус в Грузии
Scientist introduces sample of Covid-19 in a biohazard bag, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 23 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 5 085 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 819 182-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 815;
  • Имерети – 997;
  • Шида Картли – 497;
  • Кахети – 358;
  • Самегрело – Земо Сванети – 427;
  • Квемо Картли – 330;
  • Самцхе-Джавахети – 152;
  • Аджария – 202;
  • Мцхета-Мтианети – 139;
  • Гурия – 122;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 46.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 428 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 759 657 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 62 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 615 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 47 884 (+595). В тяжелом состоянии находятся 1 698 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 377 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 588 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 103 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 58 человек;
  • Проходят лечение на дому – 40 193 человека;
  • На самоизоляции находятся – 44 925 человек.

За последние 24 часа было проведено 51 440 тестов. В том числе 36 162 исследования на антиген и 15 278 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,89%. Показатель за последние 14 дней – 9,11%.

SOVA

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