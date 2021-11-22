Женская сборная Грузии по шахматам завоевала серебро на чемпионате Европы

Женская сборная Грузии по шахматам стала серебряным призером на командном чемпионате Европы в словенском городе Терме-Чатеж.

Грузинские шахматистки Нана Дзагнидзе, Леля Джавахишвили, Мери Арабидзе, Саломе Мелия и Софии Гветадзе набрали 15 очков, получив серебряные медали. Они уступили лишь сборной России, которая набрала 18 баллов. Бронзовые медали завоевала команда Азербайджана с 12 очками.

Грузинские шахматистки в шестой раз в истории становятся серебряными призерами командного чемпионата Европы. В 1997 году они были победителями турнира, а в 2011 и 2015 годах были бронзовыми призерами.

Мужская сборная Грузии по шахматам на турнире в Терме-Чатеж заняла 11 место, набрав 10 очков.