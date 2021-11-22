Минкультуры приобрело архивы известного публициста Ильи Агладзе

Министерство культуры Грузии приобрело архивные материалы известного грузинского публициста, журналиста и переводчика Ильи Агладзе.

Архив включает в себя 370 рукописей и печатных документов известных грузинских авторов: Давида Клдиашвили, Галактиона Табидзе, Нико Лорткипанидзе, Паоло Иашвили, Котэ Макашвили, Иосеба Гришашвили и других. Записи содержат сведения о литературной жизни страны в период Грузинской демократической республики. В архиве также есть письма и документы жены Ильи Агладзе – Ольги Бежанишвили-Агладзе, которая в начале 20-го века активно поднимала тему прав женщин.

Экспонаты будут переданы в Государственный музей грузинской литературы имени Георгия Леонидзе.

«Приобретенный архив включает в себя уникальные документы периода независимости Грузии, в частности, основания Союза писателей с 1917 по 1921 год, в том числе письма и заявления писателей и общественных деятелей, протоколы заседаний Союза писателей, документы первой конференции Союза писателей, обращения, уставы, подписи писателей, документы бухгалтерии Союза писателей, квитанции, факсимильные списки писателей, открытки и журналы», — говорится в сообщении министерства.

Илья Агладзе – был известным грузинским публицистом, журналистом и переводчиком. Получил образование в Тбилисской духовной семинарии. В 1894–1902 годах он работал в газете «Иверия». С 1908 по 1910 года был редактором журнала «Дроеба» и его иллюстрированного дополнения.