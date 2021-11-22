Адвокат Саакашвили: в нормальной стране его бы освободили

«В нормальных странах человека, подвергшегося пыткам и бесчеловечному обращению, освобождают», — заявил Дмитрий Садзаглишвили, адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Мы не должны забывать, что Михаил Саакашвили стал жертвой пыток и бесчеловечного отношения, что естественно не может пройти бесследно для его здоровья, моральной стороны и с учетом всего этого, в первую очередь, очевидно, что Михаил Саакашвили является политическим заключенным и у нас есть прямые тому доказательства – заявления Гарибашвили. Даже если забыть об этом всем, в нормальных странах человека, подвергшегося пыткам и бесчеловечному обращению, освобождают. Такому человеку предоставили бы возможность лечиться на свободе, а не в том состоянии в котором сейчас находится третий президент Грузии», — заявил адвокат.

Напомним, третийпрезидент Грузии прекратил голодовку после того, как действующие власти согласились провести ему лечение в военном госпитале в Гори.