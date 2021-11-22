Мать Саакашвили: завтра годовщина «Революции роз», а ее герой за решеткой

Мать третьего президента Грузии Гиули Аласания сообщила об улучшении состояния здоровья Михаила Саакашвили после госпитализации в больницу в Гори. После встречи с сыном она поговорила с журналистами и подчеркнула, что герой «Революции роз» не должен быть за решеткой.

«Ему лучше, но в целом он слаб. Судя по тому, что я видела, ходить тяжело, это проблема с мышцами — потребуется много времени, чтобы реабилитироваться. Я довольна медперсоналом, но в целом я недовольна. Вспомните, какой завтра день. Мне не нравится, что герой «Революции роз» лежит за решеткой < > На окнах решетки, что удручает, особенно если вспомнить завтрашнюю дату», — сказала Аласания.

Завтра, 23 ноября будет ровно 18 лет с «Революции роз» в Грузии. 23 ноября 2003 года в стране произошел переворот, во главе которого стоял Михаил Саакашвили. После продолжительного застоя 90-х и начала нулевых к власти пришло правительство «Единого национального движения», которое руководило страной 2 парламентских срока вплоть до 20212-го, когда в стране произошла мирная смена власти.