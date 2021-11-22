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Test tube with blood sample for COVID-19 test. Positive test.

Коронавирус в Грузии: статистика 22 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 1 181 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 814 097-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 861;
  • Имерети – 250;
  • Шида Картли – 104;
  • Кахети – 92;
  • Самегрело – Земо Сванети – 115;
  • Квемо Картли – 84;
  • Самцхе-Джавахети – 47;
  • Аджария – 83;
  • Мцхета-Мтианети – 51;
  • Гурия – 48;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 16.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 530 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 755 229 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 55 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 553 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 47 289 (-6 225). В тяжелом состоянии находятся 1 693 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 378 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 708 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 123 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 58 человек;
  • Проходят лечение на дому – 49 458 человек;
  • На самоизоляции находятся – 44 389 человек.

За последние 24 часа было проведено 22 012 тестов. В том числе 13 137 исследований на антиген и 8 875 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,41%. Показатель за последние 14 дней – 9,25%.

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