Коронавирус в Грузии: статистика 22 ноября

В Грузии за сутки выявлен 1 181 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 814 097-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 861;
- Имерети – 250;
- Шида Картли – 104;
- Кахети – 92;
- Самегрело – Земо Сванети – 115;
- Квемо Картли – 84;
- Самцхе-Джавахети – 47;
- Аджария – 83;
- Мцхета-Мтианети – 51;
- Гурия – 48;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 16.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 530 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 755 229 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 55 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 553 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 47 289 (-6 225). В тяжелом состоянии находятся 1 693 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 378 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 708 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 123 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 58 человек;
- Проходят лечение на дому – 49 458 человек;
- На самоизоляции находятся – 44 389 человек.
За последние 24 часа было проведено 22 012 тестов. В том числе 13 137 исследований на антиген и 8 875 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,41%. Показатель за последние 14 дней – 9,25%.