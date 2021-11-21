Врачи оценивают состояние Элене Хоштария, как стабильное

По словам врачей New Hospitals, где после голодовки проходит реабилитацию Элене Хоштария, состояние здоровья лидера партии «Время пришло» стабильное, осложнений не ожидается. Как отметил Валериан Лобжанидзе, сейчас оппозиционер на медикаментах, рацион питания планируется расширять постепенно.

«При поступлении был небольшой дисбаланс электролитов, который сейчас полностью восстановлен. Мы начали антеральное питание специальным питанием, а также по необходимости проводятся внутривенные инфузии для поддержания водно-электролитного баланса. Она принимает назначенные лекарства», — сказал врач.

Лидер партии «Время пришло» Элене Хоштария прекратила голодовку 19 ноября после того, как третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы перевели в военный госпиталь в Гори.