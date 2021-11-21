Письмо Саакашвили в POLITICO: «Я хочу, чтобы Байден заговорил»

Издание POLITICO опубликовало письмо Михаила Саакашвили, которое адвокаты передали журналистам до перевода третьего президента в военный госпиталь в Гори. В обращении под названием «Меня задержали в стране, которой я однажды управлял – вот почему я хочу, чтобы Байден заговорил», Саакашвили обвиняет «Грузинскую мечту» в фальсификациях выборов, репрессиях оппозиционных политиков и других антидемократических действиях.

Предлагаем публикацию POLITICO полностью, оригинал можно посмотреть здесь.

Примечание редактора: Это письмо было написано Михаилом Саакашвили, бывшим президентом Грузии, который был заключен в тюрьму в октябре и провел почти 50 дней в голодовке, находясь в заключении. Он передал это письмо журналу POLITICO через своих адвокатов и членов своей политической партии. Незадолго до публикации этого письма Саакашвили упал в обморок в тюрьме из-за ухудшения состояния здоровья и был переведен в военный госпиталь, после чего согласился прекратить голодовку.

Во время пребывания Саакашвили на посту президента Грузии с 2004 по 2013 год он стремился к сближению восточноевропейской страны с Западом и считался символом демократических устремлений бывших советских республик. Однако к концу президентства его критиковали за автократическое управление, в том числе за предполагаемые попытки запугать политических оппонентов и случаи полицейского насилия в отношении демонстрантов.

После того, как Саакашвили признал поражение «Грузинской мечте» на выборах 2012 года, он покинул страну и некоторое время работал в правительстве Украины. Нынешнее правительство Грузии, которое по-прежнему возглавляет «Грузинская мечта», заочно осудило Саакашвили за злоупотребление властью, что означает, что его арест был практически гарантирован по возвращении в страну. В этом письме Саакашвили обвиняет правящую партию в манипулировании выборами, подавлении оппозиции и других недемократических действиях. Все это опасения, которые в последние годы часто повторяют грузинские протестующие и международные наблюдатели.

«Я пишу из пенитенциарного учреждения №18 в Тбилиси, Грузия — страны, где я когда-то был президентом. Я вернулся в Грузию в октябре после нескольких лет изгнания и был арестован по обвинению, которое я считаю политически мотивированным. Я придерживался голодовки ровно 50 дней, протестуя против своего ареста, а также против более широких усилий грузинского правительства по подрыву демократии. За последние несколько лет правящая партия «Грузинская мечта» укрепила контроль над судебной системой и многими государственными и негосударственными СМИ, допустила рост коррупции, манипулировала выборами и подталкивала страну к сближению с путинской Россией.

Во время моего президентства на тот момент вице-президент Джо Байден посетил Грузию, чтобы пообещать поддержку США после вторжения России и частичной оккупации страны. «Мы, Соединенные Штаты, поддерживаем вас на вашем пути к безопасной, свободной, демократической и вновь единой Грузии», — пообещал Байден. Он призвал мою администрацию обеспечить «прозрачную, подотчетную и полную участия» демократию.

Сегодня я призываю его администрацию внести свой вклад в поддержку нашей молодой демократии, которая находится в серьезной опасности». Учитывая цель Байдена — продвигать дело демократии над автократией, я надеюсь, что он привлечет правительство Грузии к ответственности за подрыв свобод, над которыми мы так упорно работали.

Я стал президентом Грузии в 2004 году, когда мирная «революция роз» призвала к демократическим реформам, искоренению коррупции и интеграции в евроатлантическую семью. По иронии судьбы, отчасти из-за наших усилий по демократизации моя партия проиграла свободные и справедливые выборы в 2012 году. Мы мирно уступили власть коалиции, возглавляемой партией «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили. Сенатор Джинн Шахин напомнила о моем поступке в своей речи после беспорядков в Капитолии США 6 января 2021 года, заявив, что мирный переход власти никогда нельзя принимать как должное.

Придя к власти в результате демократических процессов, правительство Иванишвили быстро стало антидемократическим. Сегодня государственные институты Грузии, включая судебную систему, правоохранительные органы и службу государственной безопасности, почти полностью служат интересам небольшого клана, связанного с правящей партией, в ущерб верховенству закона. ОБСЕ выразила обеспокоенность по поводу запугивания избирателей и других недемократических тактик имевших место на недавних муниципальных выборах. А в июле в Тбилиси демонстранты, выступавшие против ЛГБТ-активистов, напали на активистов и журналистов, что привело к отмене Марша достоинства и гибели оператора. Активисты обвиняют грузинские власти в пособничестве угрозам в адрес сотрудников СМИ и ЛГБТ-сообщества.

Между тем, правительство де-факто приостановило любые практические усилия по продвижению на пути к членству в НАТО — то, за что неоднократно высказывался грузинский народ. Вместо этого Грузия заигрывает с платформой «регионального сотрудничества» с Ираном и Россией, вдохновляясь идеей искоренения западного влияния из стратегического региона Южного Кавказа. Это должно беспокоить администрацию Байдена: Когда он посещал Грузию в 2009 году, она была надежным союзником в сложном регионе. Сегодня «Грузинская мечта» предрешает судьбу страны как российского государства-вассала.

Режим Иванишвили заочно обвинил меня много лет назад в различных злоупотреблениях властью. Я считаю, что эти обвинения необоснованны и являются тревожным примером попытки партии заставить замолчать оппозицию. Именно поэтому я все же вернулся в Грузию этой осенью, зная, что, скорее всего, окажусь в тюрьме. Я надеюсь привлечь внимание к тревожному положению дел, против которого в прошлом месяце после выборов выступили тысячи грузин.

Администрация Байдена подчеркнула важность укрепления и защиты демократических ценностей, включая верховенство закона и свободу слова. Сейчас грузинский народ нуждается в активной поддержке своих демократических и прозападных устремлений против угрозы авторитаризма. Прежде всего, США должны открыто осудить грузинские власти за их усилия по подрыву демократии. Конгресс США также должен рассмотреть вопрос о введении санкций против нарушения прав человека в Грузии в соответствии с глобальным законом Магнитского. (В пятницу группа европейских парламентариев призвала ЕС рассмотреть вопрос о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, ответственных за «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение» ко мне в тюрьме). Визит государственного секретаря Энтони Блинкена или другого высокопоставленного чиновника продемонстрировал бы американскую солидарность с народом Грузии. Наконец, администрация Байдена должна отменить свое решение пригласить правительство Грузии на предстоящий Саммит за демократию — приглашение, которое посылает совершенно неправильный сигнал и рискует узаконить антидемократические действия «Грузинской мечты».

Соединенные Штаты имеют долгую историю поддержки демократии в Грузии против недемократических элементов внутри страны и за рубежом. Перед лицом сегодняшней тревожной эрозии свободы и растущего влияния России я надеюсь — и уверен — что администрация Байдена ясно даст понять, на чем она зиждется.