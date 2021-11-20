Коронавирус в Грузии: статистика 20 ноября

В Грузии за сутки выявлено 4 318 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 808 889-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 663;
- Имерети – 809;
- Шида Картли – 360;
- Кахети – 303;
- Самегрело – Земо Сванети – 295;
- Квемо Картли – 279;
- Самцхе-Джавахети – 184;
- Аджария – 159;
- Мцхета-Мтианети – 113;
- Гурия – 98;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 55.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 457 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 743 927 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 70 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 422 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 53 514 (+1 791). В тяжелом состоянии находятся 1 630 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 382 человека.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 471 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 173 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 48 человек;
- Проходят лечение на дому – 45 870 человек;
- На самоизоляции находятся – 45 880 человек.
За последние 24 часа было проведено 52 962 теста. В том числе 32 513 исследований на антиген и 20 449 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,15%. Показатель за последние 14 дней – 9,39%.