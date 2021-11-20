scientist introduces sample of covid 19 in a bioha THCXQAR #новости Covid-19, коронавирус, коронавирус в Грузии
Scientist introduces sample of Covid-19 in a biohazard bag, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 20 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 4 318 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 808 889-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 663;
  • Имерети – 809;
  • Шида Картли – 360;
  • Кахети – 303;
  • Самегрело – Земо Сванети – 295;
  • Квемо Картли – 279;
  • Самцхе-Джавахети – 184;
  • Аджария – 159;
  • Мцхета-Мтианети – 113;
  • Гурия – 98;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 55.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 457 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 743 927 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 70 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 422 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 53 514 (+1 791). В тяжелом состоянии находятся 1 630 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 382 человека.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 471 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 173 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 48 человек;
  • Проходят лечение на дому – 45 870 человек;
  • На самоизоляции находятся – 45 880 человек.

За последние 24 часа было проведено 52 962 теста. В том числе 32 513 исследований на антиген и 20 449 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,15%. Показатель за последние 14 дней – 9,39%.

SOVA

Вам также может понравиться

Ещё статьи из рубрики => #новости