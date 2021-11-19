Глава МИД: нет фактов, указывающих на отклонение Грузии от прозападного курса

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ходе министерского часа в парламенте заявил, что нет ни одного факта, указывающего на отклонение Тбилиси от прозападного курса. По словам главы МИД, этот нарратив используется оппозицией перед всеми выборами, но на всех выборах они проигрывают.

«У Грузии есть режим свободной торговли с Евросоюзом, либерализация визового режима, Соглашение об ассоциации. Грузия – самая успешная страна-аспирант НАТО. Грузия имеет все практические инструменты и фактически уже действует в качестве страны-члена НАТО. Это ведь и есть те конкретные ощутимые результаты, которых мы достигли за последние восемь-девять лет. Я возвращаюсь к вам с тем же риторическим вопросом: можно ли пригласить на министериал НАТО министра иностранных дел страны, отклонившейся от западного курса?! Может ли главный стратегический партнер – США – пригласить на «Саммит за демократию» лидера страны, отклонившейся от западного курса?! Может ли страна с антизападным курсом принимать корабли НАТО – ведущие судна Шестого флота – и таким образом выражать серьезный политический месседж нашего стратегического партнерства?!», — сказал Залкалиани.

По словам главы МИД, это конкретные результаты, которыми власти Грузии отвечают своим оппонентам, утверждающим, что страна отклонилась от западного курса. Этот нарратив министр назвал «абсурдом», поинтересовавшись, где факты, доказывающие отказ Тбилиси от евроатлантической интеграции.

Давид Залкалиани также добавил, что более 75% населения страны поддерживает западный курс. И если правительство отклонится от него, то для него все будет кончено.