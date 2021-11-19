nino lomjaria 89236 #новости Нино Ломджария

Грузинские НПО призвали власти прекратить нападки на Омбудсмена

SOVAОт

Грузинские неправительственные организации обеспокоены участившимися нападками на Народного защитника Нино Ломджария со стороны представителей властей и призывают положить этому конец. НПО подчеркивают, что правительство должно создать все условия для беспрепятственного функционирования института Омбудсмена.

«Народный защитник представляет собой единственный независимый конституционный институт, который в условиях захвата государства правящая партия не сумела взять под контроль», — говорится в совместном заявлении неправительственных организаций.

Авторы резко раскритиковала заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который не только обвинил Нино Ломджария в предвзятости, но и пригрозил ответственностью за возможные последствия ее действий. Сама Омбудсмен расценила эти слова как попытку запугивания. НПО в этой связи напоминают властям о правах и обязанностях Народного защитника.

«Цель Ираклия Кобахидзе – воспрепятствованию работе этого института и попытка оказать на него негативное воздействие. Более того, указанное заявление выходит за правовые рамки, представляя собой грубое вмешательство в деятельность Народного защитника и, возможно даже, содержит признаки деяний, наказуемых законом».

Совместное заявление подписали:

  • Transparency International – Georgia;
  • Международного общества справедливых выборов и демократии (ISFED);
  • Фонд «Открытое общество»;
  • «Демократическая инициатива Грузии» (GDI);
  • Центр исследований экономической политики (EPRC);
  • Центр исследовательской журналистики и экономического анализа;
  • «Сапари» («Щит»);
  • «Общество и банки»;
  • «Зеленая альтернатива»;
  • Ассоциация реформ Грузии (GRASS);
  • Фонд развития медиа (MDF);
  • «Мировой опыт для Грузии».

Экс-посол США о нападках на Омбудсмена Грузии: «злоупотребление властью, недостойное демократии»

SOVA

Вам также может понравиться

Ещё статьи из рубрики => #новости