Грузинские НПО призвали власти прекратить нападки на Омбудсмена

Грузинские неправительственные организации обеспокоены участившимися нападками на Народного защитника Нино Ломджария со стороны представителей властей и призывают положить этому конец. НПО подчеркивают, что правительство должно создать все условия для беспрепятственного функционирования института Омбудсмена.
«Народный защитник представляет собой единственный независимый конституционный институт, который в условиях захвата государства правящая партия не сумела взять под контроль», — говорится в совместном заявлении неправительственных организаций.
Авторы резко раскритиковала заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который не только обвинил Нино Ломджария в предвзятости, но и пригрозил ответственностью за возможные последствия ее действий. Сама Омбудсмен расценила эти слова как попытку запугивания. НПО в этой связи напоминают властям о правах и обязанностях Народного защитника.
«Цель Ираклия Кобахидзе – воспрепятствованию работе этого института и попытка оказать на него негативное воздействие. Более того, указанное заявление выходит за правовые рамки, представляя собой грубое вмешательство в деятельность Народного защитника и, возможно даже, содержит признаки деяний, наказуемых законом».
Совместное заявление подписали:
- Transparency International – Georgia;
- Международного общества справедливых выборов и демократии (ISFED);
- Фонд «Открытое общество»;
- «Демократическая инициатива Грузии» (GDI);
- Центр исследований экономической политики (EPRC);
- Центр исследовательской журналистики и экономического анализа;
- «Сапари» («Щит»);
- «Общество и банки»;
- «Зеленая альтернатива»;
- Ассоциация реформ Грузии (GRASS);
- Фонд развития медиа (MDF);
- «Мировой опыт для Грузии».
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