Вице-премьер о состоянии Саакашвили: «Причин для беспокойства нет»

По словам вице-премьера, министра культуры, спорта и молодежи Теи Цулукиани, в контексте состояния здоровья третьего президента «причин для беспокойства нет».

«Вы можете быть спокойны, как только и если появится повод для перевода в гражданскую клинику, разумеется, как всегда поступала Пенитенциарная система, в данном случае произойдет так же», — заявила журналистам министр.

По словам Теи Цулукиани, Страсбургский суд призвал Михаила Саакашвили прекратить голодовку, и с этим призывом невозможно не согласиться.

«Голод вредит здоровью, поэтому это не та форма протеста, которую я приветствую», — добавила она.