Адвокат: Михаил Саакашвили потерял сознание

По заявлению одного из адвокатов третьего президента Грузии, Михаил Саакашвили потерял сознание. Об этом журналистам сообщил Бека Басилая. При этом защитник отметил, что Саакашвили вынесли на носилках.

«Я не могу оценить с медицинской точки зрения, он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, до того, как принесли носилки, он был в очень тяжелом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, и когда выходил в комнату, упал. Затем через несколько минут принесли носилки.

Сотрудники открывали ему глаза, переложили на носилки. Я не знаю о его состоянии на данный момент. До того мы разговаривали, во время встречи с нами ему было очень плохо. 10 минут, как его подняли. Когда он упал, у упавшего, я не знаю, что сказать с медицинской точки зрения, открыл ему глаза рукой. Я не знаю, куда его подняли, переложили и подняли», — сказал Басилая, передает Interpressnews.