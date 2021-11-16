257774835 407984770873863 4672551054149663902 n Другая SOVA Галактион Табидзе, ЮНЕСКО

Грузинский литературный музей представит выставку, посвященную Галактиону Табидзе

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В честь 130 летия со дня рождения Галактиона Табидзе 17 ноября в грузинском литературном музее откроется выставка, посвященная творчеству великого поэта. Мероприятие пройдет в рамках проекта ЮНЕСКО «Тбилиси — всемирная столица книги».

На выставке будут представлены фотографии поэта, стихи, автобиография, дневниковые записи, личные письма, картины, памятные предметы и многое другое.

Зрители увидят также портреты Моисея Тоидзе, Григола Месхи, Ираклия Тоидзе, Теодора Чудецкого, Левана Цуцкиридзе, Мамии Малазония, Гиглы Пирцхалава и бюст Якоба Николадзе.

Тексты Галактиона Табидзе и аннотации визуального материала будут  представлены на грузинском и английском языках.

Выставку откроет 17 ноября в 18:00 директор Литературного музея Лаша Бакрадзе.

Экспозиция будет доступна для посетителей в течении двух месяцев.

Галактика грузинской поэзии: 128 лет с рождения Галактиона Табидзе

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