Грузинский литературный музей представит выставку, посвященную Галактиону Табидзе

В честь 130 летия со дня рождения Галактиона Табидзе 17 ноября в грузинском литературном музее откроется выставка, посвященная творчеству великого поэта. Мероприятие пройдет в рамках проекта ЮНЕСКО «Тбилиси — всемирная столица книги».

На выставке будут представлены фотографии поэта, стихи, автобиография, дневниковые записи, личные письма, картины, памятные предметы и многое другое.

Зрители увидят также портреты Моисея Тоидзе, Григола Месхи, Ираклия Тоидзе, Теодора Чудецкого, Левана Цуцкиридзе, Мамии Малазония, Гиглы Пирцхалава и бюст Якоба Николадзе.

Тексты Галактиона Табидзе и аннотации визуального материала будут представлены на грузинском и английском языках.

Выставку откроет 17 ноября в 18:00 директор Литературного музея Лаша Бакрадзе.

Экспозиция будет доступна для посетителей в течении двух месяцев.