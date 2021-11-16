Коронавирус в Грузии: статистика 16 ноября

В Грузии за сутки выявлено 5 204 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 791 115.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 857;

Имерети – 1 008;

Самегрело – Земо Сванети – 443;

Шида Картли – 435;

Квемо Картли – 308;

Кахети – 384;

Аджария – 210;

Мцхета-Мтианети – 168;

Самцхе-Джавахети – 99;

Гурия – 148;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 75.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 785 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 727 184 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 83 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 140 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 52 765. В тяжелом состоянии находятся 1 677 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключено 371 лицо.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 718 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 156 человек;

В карантинных пространствах находятся – 70 человек;

Проходят лечение на дому – 44 891 человек;

На самоизоляции находятся – 49 364 человека.

За последние 24 часа было проведено 52 834 теста. В том числе 32 227 исследований на антиген и 15 607 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,85%. Показатель за последние 14 дней – 9,25%.