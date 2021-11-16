vials with samples of sars cov 2 covid 19 in a res NR6HBA9 #новости Covid-19, коронавирус в Грузии
Vials with samples of SARS-COV-2 Covid-19 in a research laboratory, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 16 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 5 204 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 791 115.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 857;
  • Имерети – 1 008;
  • Самегрело – Земо Сванети – 443;
  • Шида Картли – 435;
  • Квемо Картли – 308;
  • Кахети – 384;
  • Аджария – 210;
  • Мцхета-Мтианети – 168;
  • Самцхе-Джавахети – 99;
  • Гурия – 148;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 75.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 785 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 727 184 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 83 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 140 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 52 765. В тяжелом состоянии находятся 1 677 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключено 371 лицо.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 718 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 156 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 70 человек;
  • Проходят лечение на дому – 44 891 человек;
  • На самоизоляции находятся – 49 364 человека.

За последние 24 часа было проведено 52 834 теста. В том числе 32 227 исследований на антиген и 15 607 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,85%. Показатель за последние 14 дней – 9,25%.

SOVA

Вам также может понравиться

Ещё статьи из рубрики => #новости