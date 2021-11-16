Минюст: врачи ежедневно будут публиковать отчет о состоянии Саакашвили

Министр юстиции Рати Брегадзе на специальном брифинге сообщил, что больница при глданской тюрьме, где содержится экс-президент, оснащена всем необходимым и Саакашвили там в безопасности.

При этом глава Минюста добавил, что во избежание распространения дезинформации группа врачей будет ежедневно отчитываться о состоянии здоровья Михаила Саакашвили.

«Учитывая высокий общественный интерес и тот факт, что дезинформация о состоянии здоровья заключенного Саакашвили непрерывно распространяется, ежедневно группа врачей будет давать объяснения о его здоровье и предоставлять общественности исчерпывающую информацию, тем самым пресекая любую дезинформацию раз и навсегда», — сказала Брегадзе.

Как отметил министр, пенитенциарная служба принимает решения исходя из интересов заключенных, в том числе Михаила Саакашвили и «в 18-м пенитенцарном учреждении и то, и другое защищено на самом высоком уровне». Кроме того, Брегадзе призвал третьего президента прекратить голодовку.