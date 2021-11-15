screenshot 2021 11 15 at 15.44.47 #новости "Единое национальное движение", возвращение Саакашвили, Михаил Саакашвили

В Тбилиси началось шествие оппозиции, власти мобилизовали спецназ

SOVAОт

В Тбилиси началось протестное шествие оппозиции. Активисты собрались у станции метро Авлабари и направились в сторону моста Бараташвили.

Главным требованием протестующих является перевод Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.

Как сообщают грузинские СМИ, на месте наблюдается мобилизация правоохранителей, прибыл спецназ, стянуты водометы.

Акцию 14 ноября анонсировал председатель «Нацдвижения» Ника Мелия, который предупредил население о том, что с 15:00 по 17:00 обе набережные Тбилиси будут перекрыты протестным шествием.

МВД призывает участников акции «Нацдвижения» не нарушать правопорядок

SOVA

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