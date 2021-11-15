Третьему президенту вновь отказали в посещении суда

Специальная пенитенциарная служба вновь отказала Михаилу Саакашвили в посещении судебного процесса над ним. Свое решение в ведомстве объяснили сопутствующими рисками.

При этом, в заявлении сказано, что из-за прекращения оказания Михаилу Саакашвили существенной медицинской помощи, посещение суда опасно и для его здоровья.

«В случае принятия соответствующего решения, пенитенциарная служба обеспечит дистанционное участие обвиняемого/осужденного М. Саакашвили в судебном заседании, а также возможность проведения судебного заседания в лечебном учреждении для обвиняемых и осужденных №18», — говорится в заявлении.

Добавим, что судебный процесс по делу о растрате денежных средств, в котором бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проходит в качестве обвиняемого, в эти минуты проходит в Тбилисском городском суде. Заседание стартовало в 11:00.