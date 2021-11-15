Пенитенциарная служба: PCR тест не выявил у Саакашвили COVID-19

В связи с выявленными случаями COVID-инфицирования в пенитенциарном учреждении №18, где на сегодняшний день содержится третий президент Грузии, пенитенциарная служба распространяет заявление.

Согласно сообщению, Михаилу Саакашвили провели COVID-тест, его результаты оказались отрицательными.

«Учитывая высокий общественный интерес, сообщаем, что проведенный PCR-тест не выявил у заключенного М. Саакашвили COVID-19.

Для справки, несмотря на то, что заключенный М. Саакашвили не контактирует с другими заключенными в учреждении и его безопасность максимально защищена, в профилактических целях сегодня, 15 ноября, М. Саакашвили прошел PCR-тест, и ответ отрицательный», — сказано в сообщении.

Напомним, 15 ноября стало известно о инфицировании директора глданской тюрьмы. Днем ранее коронавирус был выявлен у еще одного заключенного пенитенциарного учреждения № 18. Речь идет о протоиерее Георгие Мамаладзе – обвиняемом по т.н. «делу о цианиде».

Накануне адвокат Михаила Саакашвили заявил, что священнослужитель и третий президент вступали в контакт с одним и тем же медперсоналом.